吳綺莉經理人拍片　自爆賀卓林生日訊息遭已讀不回

藝人吳綺莉（Elaine）的經理人阿文昨日（25日）在微博上載接近三分鐘的影片，標題寫道：「第一次作為吳綺莉的經紀人正面回應自媒體號的一些猜想，也希望是最後一次，求放過，請各位自媒體不要再瞎寫了」

片中阿文指前幾天吳綺莉女兒吳卓林21歲生日，阿文受吳綺莉所托發訊息祝阿女生日快樂，不過對方已讀不回：「到今天吳卓林已經算是長大成人了，她已經有獨立的人格，有自己的生活。吳綺莉呢又回到一個人生活的狀態。」

另阿文又否認吳綺莉被外界指係為爭奪家產而生下卓林：「對於這樣說的人，我想今天可以閉嘴了，事實證明吳小姐根本就沒有這份心，如果她有這個念頭，早在吳卓林沒滿18歲以前，她就已經採取行動了。」

其後吳綺莉轉發了這個微博，留言：「一個人就一個人，用心演戲，用心工作。」

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