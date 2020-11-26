日牌聯名　演繹中性美學

由Yoon Ahn擔任創意總監的AMBUSH近年於時裝界及潮流界曝光率極高，包括：DIOR、BVLGARI、GENTLE MONSTER、Nike、Converse、Uniqlo及Beats by Dre等多個品牌都先後與其聯名合作，人氣完全超晒班。今回Converse就繼去年後再一次邀請AMBUSH合力推出聯名企劃，推出CTAS Duck Boots及Chuck 70 Fuzzy兩款中性風格的聯名鞋款。當中CTAS Duck Boots設計就建基於原本為女裝（後期定為中性）鞋款的Chuck Lugged，用上牛津布拼橡膠鞋邊及粗獷大底勾勒出功能性外觀，鞋領位置就加入填充蓬鬆泡棉為腳踝提供最大程度保護，後踭有「AMBUSH」標誌及尺碼數字點綴，為戶外機能風格增添一點時裝氣息。

另一款Chuck 70 Fuzzy就沿用Chuck 70的鞋身結構，並從90年代流行的毛毛外套擷取靈感，將蓬鬆柔軟的天然羊毛加到鞋身外層，連鞋舌部分亦同樣用上天然羊毛製作，營造出狂野的中性美感。鞋內所搭載的OrthoLite鞋墊更為鞋款提供極佳的舒適性，將大家熟悉的Chuck 70帶來充滿時裝感的進化。