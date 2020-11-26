咩年代？細佬開社交網　陳凱琳教3點呃Like大法

前港姐陳凱琳（Grace）有個龍鳳胎細佬Derek，雖然都係後生仔，不過原來佢一直都冇社交網，不過最近佢終於開咗，連Grace都話：「其實佢究竟知唔知依家係2020年㗎呢？🙄）跟住佢話：「我細佬就問我呢個專家😌 Sorry, I mean,『用家』點樣玩㗎？作為家姐嘅我梗係要幫佢呃吓like先啦！」佢就教咗細佬3點呃Like大法：

1. 好多人都鍾意睇泳衣相（ok，搞掂）

2. 小動物或小朋友會比較受歡迎（ok，搞掂）

3. 隨時可以出賣自己家姐（ok，搞掂）

最後佢話：「講笑啫！」又叫大家Follow佢細佬支持吓，而佢都好識做，晒出一張2人細個着泳衣、泳褲嘅合照呃Like！

而佢細佬就即刻學曉密密出Post，除咗晒行山、滑水相晒肌，又上載兩姊弟童年照，笑言如果想知道父母係咪亞洲人，睇吓佢哋係咪買大件衫，然後同你講你大個就啱着就知道㗎喇！

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