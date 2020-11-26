湯洛雯黃心穎取關　馬國明乜都唔知

藝人馬國明與黃智雯在將軍澳電視城為劇集《使徒行者3》宣傳，講到蕭正楠因拍攝節目與確診者有接觸而要到隔離營接受隔離，在台慶與他有接觸的馬國明與黃智雯指台慶翌日已接受檢測，大家也平安無事，馬國明說：「我同阿蕭都有聯絡，知道佢同確診者唔多接觸，確診機會應該都唔大，不過，喺公眾衞生嚟講都係隔離吓好。」

馬國明與黃智雯戥近日結婚的袁偉豪高興，被問到可有被感染想結婚，馬國明立即「交波」給黃智雯置身事外，黃智雯笑說：「呢排好多人問我幾時結婚，都要時間準備嘅，大家仲心急過我，同埋大佬馬國明唔結，我都唔敢結住啦，哈哈。」馬國明笑說：「你等我就死啦，如果到嗰個時候一定公開講嘅。」

馬國明被問到女友湯洛雯與前度黃心穎互相取消關注，姊妹情不再，他說：「冇留意，要問返佢哋有冇聯絡喎。（傳無綫同黃心穎解約？）冇聽過呢個傳聞。（解約對心穎重新發展係好事？）要問返佢本人，將來佢想喺邊度發展要問返佢自己。」

講到阿根廷球王馬納當拿離世，粉絲馬國明指最深刻是1986年世界盃，雖然阿根廷贏了他的愛隊英格蘭，但當時表現足證是一代球王。

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