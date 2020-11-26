袁偉豪生B睇張寶兒　唔排除製造意外

藝人袁偉豪(Ben)剛與張寶兒新婚燕爾，但只休息1日就開工，為劇集《使徒行者3》宣傳。他受訪說：「結婚第2日都要去交收、找數，其實結婚之後都做番普通人，同寶兒食咗餐晚飯，覺得成件事好夢幻，其實今次只係向劇組請咗2日假，依家都即刻開工拍新劇《把關者們》。」

問何時度蜜月？他說：「要等疫情過咗，同埋都想整個晚宴同啲朋友玩吓。其實今次婚禮都冇開會，所有嘢都係臨場發揮，好彩都算妥妥當當，下次舉行晚宴會做得更加好。」

被問到晚宴能夠舉行，隨時可以等埋BB出世，他笑說：「造人暫時唔諗住，因為寶兒都好享受事業，唔想打亂佢工作計劃，除非有意外驚喜。（心急做爸爸？ ）都係睇佢，我都鍾意小朋友嘅，都可以感受吓做爸爸係點。（製造「意外」？ ）呢啲真係好難講，哈哈，講到我好似有預謀咁，唔會啦，呢方面我好小心嘅。」

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