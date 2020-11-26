靈敢侶情：紙巾是無辜的

在一個狹小單位的地上，有一張白色的紙巾正在悠閑地躺着。走近一點細看，紙巾皺皺的，而且有點啡黃，似是有人用過，但奇就奇在，它躺在地上已經三天，就是沒人拾起。

這個家，有一男一女，男的要上班，女的都要上班，當大家都自覺有貢獻，便會降低看到對方付出的機會。

「因為我已經付出，所以你應該付出，怎可能連一張紙巾都不願拾起？」

因為鬥氣，二人便任由那張紙巾在地上遊蕩，由本來白中帶啡的顏色，踩成灰色。

「肯定不是我丟的！」女人跟朋友投訴。「平日只有他冇手尾，我抹過嘴的紙巾一定掉進垃圾桶！」朋友聽後罵聲四起，大數男人像小孩子，娶老婆回家沒錢養，還想將她變阿媽。

女人聊起上來，一張紙巾都可以講三日三夜。

「我不會拾的！」男人在兄弟面前英氣勃勃地顯威。「女人不能縱！」兄弟露出一家之主的模樣，似乎對女人很有辦法。

男人在外，總像吃了男性賀爾蒙藥，突然很Man。

那夜，女人在洗澡後，雙腳未抹乾便走出廳，不知是否趕着在WhatsApp繼續「上回講到紙巾由白色變灰色」，竟然忘記了紙巾仍在地上流浪，因而踩中了地雷。大家都會明白，濕腳踩髒紙巾的感覺有多令人毛管戙，女人即時慘叫，實在不能再忍，便指着男人大罵⋯⋯

「間屋你冇份㗎？張紙巾喺度成個禮拜，你係唔執就唔執！」

男人的眼珠向上翻去後腦，還她一臉「關我咩事」的樣子。

結果，女人氣沖沖地拿着手機撻上床，男人繼續在梳化打機。

是否當大家都有付出，就應該停止付出？到底，付出是否有限度，抑或應該無止境？

那張無辜的紙巾依舊被棄置地上，等待下一次輪迴的機會。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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