沈慧林「疫」市開新舖勁沙膽：有危才有機！

「港產陀飛輪」萬希泉創辦人沈慧林（William），繼早前花百萬翻新公司總部後，於零售業寒冬期間，再於銅鑼灣鬧市開設門市。問到William為何如此大膽？他坦言有危才有機：「是次擴充一家佔地200呎的專門店，麻雀雖小，但勝在位於黃金地段，可用作售後服務中心，方便顧客到訪及查詢。開設門市主要是希望增強品牌形象，讓大眾有多一個途徑認識品牌。」

對於品牌踏入10周年，William坦言有感時光飛逝，現努力向國外市場發展，望打造享譽全球的「香港名牌」，他表示：「我們現正與歐洲的獨立製錶師洽談合作，將製作更精緻、技術更高的陀飛輪腕錶。同時，我們亦與馬來西亞的地產商合作，聯同香港著名藝人一同創作腕錶及設計主題樓宇，更將於馬來西亞開設萬希泉主題咖啡廳，作為10周年的重大突破。」

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