歎啡新點　全新個性Coffee Shop

香港除了千篇一律的連鎖咖啡店，近年亦有些型格而精細的主題Coffee Shop開幕，想忙裏偷閒，來一杯回魂啡慢慢歎，讓忙碌的自己叉叉電，正是時候。

明媚澳洲風

西營盤的澳洲風咖啡店TIL.Today is Long，店內以橙紅色和白色作主調，靈感來自澳洲北部烏魯魯（Uluru）的紅土。澳洲人較喜歡使用淺炒咖啡豆，以突出其本身的味道和特性，店內選用的咖啡豆「咖啡綜合豆」Candyman Espresso Blend來自墨爾本咖啡烘焙商，咖啡分「Short Day」和「Long Day」，前者有不同種類的黑咖啡或白咖啡，後者則有不同濃度、手沖咖啡或是冷萃咖啡選擇，較特別就有西澳風格的Long Mac Topped Up，味道濃郁，配上店內的多士、沙律、糕點，又或是混合牛角包及鬆餅設計的Croffles，一樣咁夾。

簡約日系

於中環開設的Between Coffee，走日系簡約風格，店內選用的自家咖啡豆No.10由本地咖啡烘焙品牌拼配，以埃塞俄比亞和洪都拉斯咖啡豆混合，甜酸度平衡。當中較特別就有薑黃Latte、芝麻Mountain等，除了牛奶，客人可選擇椰奶、杏仁奶、豆漿和燕麥奶代替，若然想一試自己手勢，可選擇Pour Over Menu自己沖，專業咖啡師會從旁協助。食物方面，有多款日系美食如唐揚炸雞肉、日式吉列雞扒套餐定食、北海道海膽意大利麵和各款水果三文治、曲奇等選擇。

多方位互動

本地咖啡品牌Cupping Room近日於銅鑼灣開設互動體驗旗艦店，除了提供咖啡外，還特別劃分不同的部分，如新店特設的CReation Bar，就有由咖啡師和調酒師，選用自家品牌咖啡膠囊配水果、茶湯及汽水等沖調出12杯咖啡雞尾酒和Mocktail。Filter Bar則可因應客人口味，自行選擇沖泡工具及水來體驗。加上北歐風格的Open-Face三文治、意粉或Egg Benedict，配啡剛剛好。吃飽後可以慢慢揀合心水的咖啡器具和配件，為自己家中的咖啡角添上專業用具，有機會亦可參加不同主題的咖啡工作坊，加深對咖啡的知識。

英倫風情

中環走英倫風格的Starting Over Espresso，以藍和白為主調，其中一位主理人Jeffie Cheung是美國咖啡協會咖啡品質鑑定師，於多個大型咖啡師比賽獲獎，自家的House Blend Vivid選用巴西、埃塞俄比亞肯尼亞的混合豆再烘焙，就連續2年得到「Australian Roasting Championship AICA」獎項。店內選用的咖啡都是經國際評審超過90分或以上，點選後咖啡師會在你面前沖泡。食物以輕食為主，包括有Baked Egg、香蕉蛋糕、酸麵包三文治、烤芝士和英式早餐等。店內還舉辦各類型咖啡工作坊，有時間不妨和專家互相切磋一下。