伍允龍「滯留」美國8個月　戴住口罩畀人望

藝人伍允龍出席《歡樂滿東華2020》活動，透露當晚會表演功夫同刀。提到佢久未露面，佢話之前返咗去美國8個月，他說：「原本返去慶祝媽媽生日，打算2月尾3月返嚟香港，但點知疫情開始，所以唔方便飛返嚟，工作停晒，所以留低陪媽咪。」

佢話當日留喺美國，都有感受到不愉快感覺：「好似爸爸戴口罩，都有人用啲奇怪眼神望住佢。（你有冇出手？）冇，不過之前媽咪戴住口罩去郵局，都有人望佢，爸爸出街時，又有人同佢講啲病毒係亞洲人帶過去，唔係咁舒服。」佢透露喺美國除咗陪伴父母，亦幫忙爸爸開設嘅武館教拳，表示亦有做足防疫措施。佢話早2個月已返港，為準備劇集宣傳及年尾嘅工作：「咁依家每日都有睇實啲消息，惟有練吓拳。」

此外，講到舊愛鍾嘉欣近日趕拍無綫劇集《兒科醫生》，問到佢有冇見過對方？他說：「我知佢返嚟拍劇，但冇撞過佢。」

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