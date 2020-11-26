謝嘉怡爆被老竇禁踢波：佢驚我腳粗！

應屆港姐冠軍謝嘉怡出席《歡樂滿東華2020》活動，透露當晚會與黃庭鋒表演踢足球，問到是否球技了得？她說：「細個好鍾意踢足球，讀中學小學都有踢，但我已經冇踢10年，15歲嗰年，爸爸唔鍾意我踢波，叫我唔好踢，因為踢得多，腳會有肌肉，會腳粗。（因為佢要你參選港姐？）係呀！（咁有冇入足球隊？）中學同大學有入學校足球隊，但我大學讀護理系，成日都好忙，要去實習，參加唔到訓練。（你之前係踢咩位置？）中場。」

問到如果有得選擇表演唱歌或踢足球，她表示會選踢足球：「我細個真係好鍾意踢足球，尋日同黃庭鋒練習嘅時候，我哋由下午5點踢到6點，之後留低玩到成夜晚9點幾。（唔唱《上海灘》？）冇啦！」提到她早前在另一個慈善活動疑似爆粗，問到今次要不要在台上講話？她說：「唔知呀，唔使講嘢嘅應該。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc