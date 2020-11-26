林海峰追馬納當拿幾條街　全為1個簽名

一代球王馬納當拿（Diego Maradona）離世，震驚世界不少球迷。藝人林海峰（阿Jan）在電台節目中亦有分享當年對方來港時與他相遇的逸事，他表示10多歲時開始愛上足球，碰巧當年馬納當拿來港，得知對方在一個會所練波後，便趕緊前往並從宿舍爬上去欲一睹風采。惟爬到上去時球隊已經練習完畢，球員亦已乘巴士準備離開返回酒店。阿Jan表示未有放棄，一直追着那輛巴士，直到巴士在銅鑼灣一個商場停低，他把握機會上前並成功遞上球衣給他簽名，對方亦簽上「Diego Maradona」。他笑言其實當時自己鍾意英格蘭，所以手持那件波衫是英格蘭的，最後演變成阿根廷球王簽名在一件英格蘭波衫上。不過，阿Jan表示近年自己因為「斷捨離」關係，最終將件球衣棄掉。

另外，同樣熱愛足球的藝人袁文傑，亦有在社交網發文悼念：「你一直是我心目中最強之球王，沒有其他。雖然年代不同，但你盤球推進又同時擁有高速爆發力，無人能及！遺憾在那時電視未有太多直播，沒能多看你演出！RIP。地上最強球王。」

而藝人麥子樂亦表示：「人生第1件球衣就係老竇喺我小學買畀我嘅馬納當拿10號。」