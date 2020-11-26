走出失戀陰霾！謝文欣等真命天子出現

歌手謝文欣第3年出席《歡樂滿東華2020》活動，透露會演唱其新歌《沉船》，提到前男友謝可逸早前被指背她搭上失婚CEO，她也直言報道爆出當日，感到措手不及：「我都係睇報道先知，當時好驚，完全唔知發生咩事。（報道出咗之後有冇同謝可逸聯絡？） 冇啦！」

講到她接受東網專訪時，自爆曾想過以「求婚」箍煲，她說：「當時分手2日，個人仲好衝動，不過大家都和平協議分手。」問到現時心情是否已平復？她表示事情已過去，並承認當時情緒跌入低谷，幸得獲同事、家人關心，目前先專注音樂工作，希望大家將注意力放在她的作品上，更稱期望真命天子的來臨。

至於工作方面，她表示很感恩在疫情下，仍能推出3首新歌，但近日疫情爆發第4波，問到有否打亂之後的新歌計劃？她說：「能夠做嘅只有觀望，其實宣傳方面唔太擔心，依家可以改為網上宣傳。」

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