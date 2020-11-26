李居明批明年2月經濟反彈　9月疫苗流通

玄學家李居明出席新城DJ薛家燕、范振鋒、思敏主持的節目，分析2021年各生肖的運程。來年2021年為辛丑牛年，他指香港會行運，疫情雖然還有但會比較輕微，由2021年2月4日起更會連續3至4個月經濟反彈，但亦預計疫苗最快9月才能流通市面。

李居明指屬牛的朋友有「華蓋星」高照，才華會獲得肯定，所以屬牛的范振鋒未來不論是拍電影或從事影藝製作，均可大展宏圖。雖然屬牛的朋友今年犯太歲，但只要到醫院進行身體檢查就可以化解，亦建議多與屬雞、蛇和鼠的貴人交流。

屬虎的朋友，有「紅鸞星動」拱照，代表家中有喜事，未婚者會有婚事，已婚者則有可能添丁。他指屬虎的家燕姐2021年有機會升級做嫲嫲，同樣屬虎的馬國明亦有機會結婚。亦提醒家燕姐可能會受「陌越星」影響，導致在外地工作容易有較多阻滯，工作可能會臨時暫停。有幸，在吉星照耀下，健康方面沒有大問題。屬虎人士的整體運程，步伐平穩，其中有利於安排婚事。

屬龍的朋友2021年有天德、福德、福星三顆吉星高照，有利於挑戰自我，事業更上一層，亦有利創業。同時，李居明指在不動產投資方面能有良好的回報，屬龍的朋友更有救市救亡的能力，他笑言如果電視台需要救收視，可邀請屬龍的藝人，例如黎耀祥回巢拍劇。屬雞的朋友亦有五顆吉星拱照，屬雞的唐詩詠及鄭嘉穎今年會有出頭天。

屬羊的朋友今年沖太歲，2021年會有要花費多的事出現，他建議屬羊的朋友，例如Bob（林盛斌）注意投資，又提醒屬羊下半年出生的朋友多上香，多穿紅色內衣改運。

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