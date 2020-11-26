本日日本：首間日本GODIVA cafe　東京車站開幕

喜愛朱古力的朋友留意！高級朱古力品牌GODIVA於今日在東京車站內的GRANROOF FRONT開設日本首間GODIVA café！新店GODIVA café Tokyo以摩登歐式設計為基調，配合FRITZ HANSEN的椅子，格調高級同時流露悠閒風格。餐飲方面，除了在日本擁有15年歷史的人氣朱古力飲品Chocolixir外，還有多款GODIVA café Tokyo獨家研發的朱古力飲品登場。另外，所有飲品都附上一塊GODIVA朱古力，讓你沉醉在多層次的甜味中。食品方面有鬆餅等輕食，另有意大利粉、濃湯、咖喱等正餐，選擇非常豐富。當然也不少得各款朱古力甜點，由GODIVA主廚之一Yannick CHEVOLLEAU炮製的主廚精選包括朱古力慕斯、朱古力鬆餅、朱古力雪芳蛋糕、生朱古力蛋糕等，並不時推出新產品。此外更有cafe獨家發售的周邊產品，嘆甜點之餘可以順道買手信。值得一提，預計於2025年前GODIVA café將會在日本擴充至50間門市呢。

GODIVA café Tokyo

地址：東京都千代田區丸之內1-9-1JR東京車站內地下1樓GRANROOF FRONT內

營業時間：8:00am~10:00pm