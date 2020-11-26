D奶台妹邪惡視角撈金魚　引發士林夜市大暴動！

台灣網上近日瘋傳士林夜市「養眼低胸視角撈金魚」，有網友偷拍一位索爆台妹彎腰倒奶撈金魚，估唔到天口轉涼都仲可以咁有眼福，更引起夜市大暴動！好在今次終於搵到位台妹本人，原來佢係21歲D奶Model香菜兒！

香菜兒從事模特兒行業2年，在社交網上雖然僅擁有12萬人Followers，不過佢知道自己忽然變「網紅」之後，佢都直言係意外收穫：「因為身材的關係，只要是低胸的衣服就會招來關愛目光，這張照片應該是角度的關係，很容易聚焦，造成大家討論覺得蠻開心的，是意外的收穫。」

被問到拍攝大尺度照片有否與交往對象的關係？香菜兒直指情趣很重要：「有時候在家沒事都會穿著類似企劃拍攝類型的睡衣，結果就是會整晚沒睡，戰到天亮，應該是要既能抓住另一半的心，還要能抓住另一半的下半身，才能常保幸福。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc