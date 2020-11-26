禰豆子血色甲　鬼火咁靚！

近期電影界最火熱話題，應該就是《鬼滅之刃》了吧！隨着動畫及電影輪番上映，種種商品賣到成行成市，就連「#禰豆子ネイル」（禰豆子美甲）也掀起一陣熱潮！禰豆子在變成鬼後充滿血色感與微尖的甲型，成為不少日本女生的美甲靈感，甚至演變出不同的熱門甲款。身為《鬼滅》鐵粉的你，又會否將禰豆子的血色甲100%神還原在自己的指尖上呢？

最低調！淡裸粉紅配血色指尖

無論在動漫或電影的劇情中，變成鬼後的禰豆子不但力大無窮和可以隨意縮小變大，指甲亦會變得鋒利，亦會呈裸粉色及甲尖帶點血色感的狀態。不妨以顯白又清透的裸粉色為底色，再於指尖部分加深粉紅色調，便能營造出漸層血色指彩。由於這種甲色配搭低調得來有女人味，是一般上班族都易接受的，即使配上尖尖甲形也輕易駕馭，感覺不會過分浮誇。

中難度！甲上畫麻葉及格紋

除了最簡單的單色設計，還可以加上具《鬼滅》色彩的圖案，例如禰豆子和服上出現的六角幾何形麻葉印花（是日本和服常見的花紋），以及哥哥竈門炭治郎專屬的市松格紋。不過以上畫花需要相當指彩畫花技巧，假如你屬新手，還是上美甲Salon找專業美甲師幫手吧！

高難度！加立體裝飾作點綴

若不想與其他人撞款，而且一向造型配搭上也Carry到較複雜的甲款，建議你試試挑戰高難度，在甲上畫上《鬼滅》角色如禰豆子的樣貌圖案，又或是加上珍珠、閃鑽、金屬或禰豆子經常咬着的綠色竹輪立體裝飾，讓指尖甲款變得特別之餘，也能趕上《鬼滅》熱潮。

最啱懶人！貼上《鬼滅之刃》美甲片

如果沒空找美甲師幫忙，也可以考慮貼上由Aniplex推出的《鬼滅之刃》美甲片。這些以竈門炭治郎、禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助及煉獄杏壽郎等角色打造而成的美甲片，分別取用了各自的特徵，例如竈門兄妹的格紋羽織、善逸的霹靂一閃、伊之助的鋸齒刀型以及炎柱的火燄，濃縮在小小的甲片上。使用時只須用膠水黏貼，就可以美美的出門。更重要是它可重複使用，有興趣的不妨上Aniplex官網預訂。