空姐變小龍女　李若彤獲徐克賜名飛黃騰達

李若彤感謝徐克賜給她一個藝名，令她在演藝路上暢行無阻。

回歸娛樂圈的李若彤在內地成為大紅人，疫情期間她仍不停拍片放上網與粉絲保持互動，最近更活躍頒獎禮和綜藝節目，她在接受內地媒體訪問時透露，自己的名字原來是徐克為她改的，她原名叫李惠嫻，當時徐克本來說只取一個「彤」字，但覺得「彤」太硬了，因為李若彤外表柔弱，於是就在名字中加了一個「若」字。

李若彤在成為藝人之前是一名空姐，被星探發掘拍攝廣告。1990年參與《浪漫殺手自由人》的演出，由任達華、王祖賢主演，她於戲中客串飾演王祖賢的同學。

1992年，李若彤為徐克執導的《妖獸都市》試鏡，成功取得重要角色，拍完電影後，她重操故業登機當空中小姐。有一次她病得十分厲害，公司不讓她休息，只是叫她加大藥量，病重之中的她遞上辭職書。

1993年，李若彤成為杜琪峯旗下藝人，參演由徐克監製 、林嶺東導演的《火燒紅蓮寺》，從此正式成為一名專職演員，而在《飛虎雄心》中飾演的阿May而成為眾人女神。

1995年，李若彤參演《神鵰俠侶》，獲劇迷封為心目中的小龍女。

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