活化海鮮舫勾起回憶　陳敏之難望澳洲海中心食蠔

最新一份《施政報告》建議推行「躍動港島南」新項目計劃，當中包括活化珍寶海鮮舫，藝人們亦有不少難忘的食海鮮經驗，等他們分享一下邊度食海鮮最正斗！

袁偉豪：「香港西貢有好多食海鮮嘅好地方，好似拍攝旅遊節目去過塔門，有樣嘢叫海刺，好似海膽咁嘅、仲有鮑魚，喺海撈上嚟即刻煮嚟食，水上人嘅海鮮特別有風味。」

陳敏之：「2015年跟鄭裕玲去澳洲拍《DO姐去Shopping》時，我同沈震軒去咗當地一個海中心食蠔，好深刻，因為係喺海中即捉即食，好新鮮，好重海水味，係我人生中食蠔最好食嘅一次，嗰個感覺好原始，好有Feel，喺海中心Set張枱，又有香檳飲，好啱情侶、結婚慶祝，真係好正！」

蔣怡：「我覺得最難忘食海鮮經驗係喺比利時食青口，因為比利時好出名食青口，佢啲青口size細細粒，但肉好大，好滑、好鮮甜，最勁係有啲餐廳專係食青口，餐廳裏面有各式各樣唔同煮法，份量好大，你都食得晒嘅，同埋每個人可能叫2-3種唔同味道，我係鍾意到差不多日日去唔同餐廳食青口，之後仲買咗本比利時食物嘅書返香港，我先至知比利時原來唔出產青口，但係全世界消耗青口最多地方之一，佢啲青口來源自鄰近國家一個海灘，變咗佢成為最出名食青口嘅地方。」

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