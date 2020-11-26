幻想成真　愈多人玩愈開心？

男人總係有啲花心同貪心，但礙於種種限制，曳曳時通常得一個對象，甚麼一男肉搏多女、幾對Couple互砌等情況，只能停留喺「妄想」階段，根本冇可能發生，難怪美國四仔喺拍攝床戰嗰陣，好鍾意玩大堆頭，正如今次介紹嘅3套作品，不斷出現混戰場面，相信能滿足男士們嘅性幻想！

群戰真人騷

四仔加入真人騷元素有冇得諗？美國著名四仔片廠Reality Kings就諗都唔諗，索性拍一套畀大家睇，好嘢！作品名為《We Live Together Season 1》，搵嚟4男4女演出，當中4位女脫星分別係Emily Willis、Autumn Falls、Gina Valentina同Gia Derza，個個有樣有身材之餘，仲要有人氣，牌面勁正！內容好簡單，講述一班脫星參與限時遊戲，攝影師會靜靜捕捉佢哋嘅日常性生活，原來做得脫星真係好大食，呢班男女成日都會搵機會曳曳，最誇張一幕仲要係全部人一齊混戰添，問你服未！

風流女室友

兩位風流索女成為室友，你會幻想到乜嘢畫面？筆者淨係諗到4個字——春色無邊。查實好多四仔片廠都好鍾意拍攝呢個題材，好似呢套由PurgatoryX推出嘅《My Sexy Roommate/A Trim And A Shave Trilogy》，絕對係近期嘅佳作！故事講述Paige Owens同Elsa Jean係一對擁有超友誼關係嘅室友，某日Elsa發現Paige唔止背住自己識男仔，仲喺宿舍曳曳，於是決定要勾引對方……後來Elsa又識到另一個男友，二人喺宿舍肉搏之際，Paige竟主動加入戰團，而佢個男友咁啱嚟到，一場混戰亦隨即展開。

閨密有秘密

閨密之間有啲共同秘密係好平常嘅事，喺四仔名廠21 Sextury狂灑鹽花之下，最終炮製出呢套勁鹹嘅作品《Their Little Secrets》。影片講述Tina Kay、Rebecca Volpetti同Alyssia Kent經常一齊出去溝仔，再嚟一場同床大混戰。本來呢種關係相當融洽，點知Alyssia發現兩位姊妹有次背住佢，偷偷搵男人嚟個3人床戰，有感自己被孤立，決定搵個男人嚟激番佢哋兩個……究竟呢3個女人能否冰釋前嫌？想知結果？留番畀大家慢慢欣賞。