吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時

宜：祭祀、安床、補塞

忌：出財、放水、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：3、5、8、0

幸運顏色：黑

生肖指數 是日吉星：兔

鼠：→ 工作遇到障礙，即使只是小事情亦會變得頗為複雜，需花雙倍心思解決。

牛：→ 容易因心情不佳而開罪他人，在說話前應先三思。紅色有助運勢提升。

虎：↑ 運勢開始上升，人緣運相當不錯，你公正的態度令朋友對你極之信賴。

兔：★ 已經掌握到自己的工作方向，也能獲得上司或前輩指點，發展前景樂觀。

龍：↓ 是日沖煞，容易有嚴重的疾病纏身，對健康的威脅比較大，宜多加休息。

蛇：→ 勇往直前是好事，但若然太過冒險的話，會令身邊的人感到極大壓力。

馬：↑ 單身者因有桃花星相助，比以往較多結識異性的機會，但關係未算穩定。

羊：→ 骨骼關節易有問題，喜歡運動的人要留心，攀岩、爬山等運動不宜參加。

猴：→ 有不少賺錢機會，但有財來財去的現象，你的開支頗大，不要期望過高。

雞：↓ 腸胃毛病多，男性更要特別小心手腳受損，參加戶外活動時要注意安全。

狗：↓ 新相識的朋友未必是你所想般好，帶眼識人，這個社會壞心眼的人很多。

豬：→ 想改變伴侶的死腦筋真的很難，還是別強人所難，大家反而會開心點。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：事業及正財運持續較佳，求職、轉職等宜積極。但公事繁重，宜與伴侶保持聯繫。

金牛：人氣較旺，但體能不穩，工作壓力或較明顯，宜多休息及注意合作及人際關係等。

雙子：精神狀態不俗，人緣及桃花運雖好，但親子及感情關係或較費心，需多予耐性。

巨蟹：社交運較旺，但情緒及家庭運略為不穩，宜妥善安排時間，避免顧此失彼為明智。

獅子：事業及正財運較佳，發展及上位機遇不乏，但需多注意溝通、合作及人際關係。

處女：公幹、出勤及海外項目等進度較佳，但財運稍遜，開單、簽約等，宜多作協調。

天秤：家庭及夫妻運較佳，但人氣一般，身邊人或較任性，多作協調，有助維持穩定。

天蠍：戀愛運佳，有利增進夫妻或情侶感情交流，但精神及投入感一般，宜保持聯繫。

人馬：工作及事業運甚佳，但社交運不穩，小心處理合作及人際關係，多注意溝通為佳。

山羊：事業及正財運佳，但做生意或銷售業等朋友，進程或有阻力，保持靈活助增勝算。

水瓶：家庭運較佳，但辭令及思考力稍遜，或會辭不達意，保持輕鬆正面，將有助過度。

雙魚：夫妻運略為不穩，宜多注意溝通情況、親密關係及子女等事宜，避免爭辯為佳。

預測：地產、銀行及國企相關項目，價位波幅或會稍大。