東方日報C1：韓君婷崩鼻停復修　操靚Body做KOL

前亞姐韓君婷戴上閃爍后冠，人生卻未被照耀，當選後20多年路途坎坷，幸思想正面的她於疫情期間悟出人生道理，留家運動狂操而重拾靚靚身形，擺脫「巨躉」惡名，重新出發！對於自己的崩鼻容貌，她坦然地說：「破相啫，冇乜大不了。」

現年45歲的韓君婷，於1997年參選亞姐，當年補上朱燕珍因瞞婚而被褫奪的冠軍名銜，但后冠未能為其人生路加冕，相反，她在娛樂圈發展更曾因40吋「巨躉」屢被嘲笑，直至遇上真愛，又因男友患肝癌離世，天人永隔，對君婷打擊極大。深受情傷的她先後患上厭食症與抑鬱症，及至2014年，她在家鄉新加坡家中浴室意外滑倒撞崩鼻，多年來四處求醫未果，卻被嘲整容失敗！

未能重返演藝圈的君婷，只好回流香港轉行到醫學美容中心做OL，直至2018年母親離世，面對愛人、至親相繼離她而去，加上破相、失業令她陷入人生低潮，人生「4失」可算君婷最痛！

三點式擺脫「巨躉」

正當人人視為最灰暗的疫情期，不少留家抗疫的朋友都屈出病來，然而思想正面的君婷，卻能將之轉化為動力，利用留家的時間悟出人生道理，欣然面對自己崩鼻容貌，做運動狂操身形，鑽研食譜兼自拍下廚短片做美食KOL，又投入醫學美容工作，自拍短片幫自己飄眉，轉行做美容達人，希望以此賺錢，幫補OL的收入不足。

超過半年疫情期，君婷的領悟和操練亦見成果，日前她和友人前往享日光浴兼影靚相，她以三點式泳衣上陣，在燦爛的陽光照耀下，重拾自信笑容，身形恰到好處，更擺脫了纏擾她多年的「巨躉」惡名！而右髀上的紋身，原來是代表她經歷變化的人生。

事業上繼續搏殺

君婷昨日受訪時稱這輯泳裝相是慶祝45歲生日，好為自己留個倩影：「我好鍾意沙灘，同埋呢個歲數再唔影就冇得影啦！（身形平均冇巨躉？）哈哈……影相角度幫到手，當然可以再緊緻啲，所以我成日做運動，除咗靚都想自己健康啲！」她不諱言這個歲數是其人生轉捩點，OL工作雖未有大發展，但經歷不少人生波折的她，於今年進步不小：「我嘅人生係有突破，好想再發展自己嘅事業空間，所以我會提升攝影技巧，影多啲相、搵多啲精品推介畀大家，做個進化版嘅KOL！」

由於早年撞崩鼻致毀容，問可會努力搵錢復修鼻子？君婷說：「唔會啦……點整都滿足唔到每個人，反正我都接受咗自己個樣，破相啫，冇乜大不了，希望大家從此留意我內在美，其實正因呢個崩鼻，更鼓勵咗我去重整事業及人生。」

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