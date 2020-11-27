80歲生忌　扮死李小龍為救羅禮士重出江湖？

今日是香港一代武打巨星李小龍的80歲生忌，近日有加拿大導演Romeo Candido計劃開拍有關於李小龍的電影《The Dragon Returns》（猛龍回歸）， 不過故事有別於一般李小龍傳記片，影片故事講假扮死亡的李小龍為了拯救被囚禁的好友羅禮士（Chuck Norris）而重出江湖。

查實自從李小龍於1973年離世之後，世界各地的電影製作人都用不同演員模仿李小龍演動作片，其中有兩套更打正旗號講「小龍翻生」！1976年韓國製作人就拍了一個名為《美國訪問客》的電影，而後來美國上映時英文片名更索性改為《Bruce Lee Fights Back from the Grave》（李小龍從墓上反擊），擺明利用李小龍的名字來大發死人財！而美版海報中更畫到李小龍從墳墓上彈起拳打魔鬼，認真離譜！個古仔講李小龍的墳墓因被雷劈中而令韓國男演員飾演的李小龍從墳墓中彈出，之後輾轉間去美國儆惡懲奸。

而1977年香港協利電影公司亦玩過小龍翻生呢條撟拍過一齣名為《李三腳威震地獄門》的功夫片，後來影片被歐美影迷廣傳成為「龍迷」心目中的經典cult片！《李》故事絕對Cult到爆，講李小龍死後在地獄創辦「精武門」，與獨臂刀為友並收大力水手為徒，更被楊貴妃同艾曼妞迷倒。其中亦出現好多當時流行元素，出現007占士邦、獨行俠、教父、盲俠座頭市、草蜢仔、驅魔人，甚至係閻羅王、鍾馗、木乃伊、吸血殭屍同外星人都出齊，最後小龍過五關斬六將，成功重返人間！片中梁小龍飾演李小龍之外，曾志偉亦有份演大力水手一角。齋睇造型已夠晒無厘頭！