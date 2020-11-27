【嫁畀愛情】黃貫中唔要同朱茵分開：我求求你，好不好？

女星朱茵和丈夫黃貫中偕同女兒黃鶯參加的內地親子節目《想想辦法吧！爸爸》，近日終於播出，並且反應熱烈，不少網民指朱茵十分幸福，嫁給了愛情！節目中黃貫中需要在接近1個月的旅程中，獨自照顧女兒，而朱茵只能遙距監察，不得跟丈夫及女兒見面。

自言首次長時間獨力照顧女兒的黃貫中，全程盡顯暖爸本色外，現年8歲的黃鶯十分乖巧懂事，如黃貫中提出想抱累極的黃鶯時，黃鶯即場拒絕並說：「唔使喇！因為我唔想你攰。」有次她突然流鼻血，聽到醫生說因是少飲水而乾燥所致時，她即提點父親要多喝水，怕對方也會流鼻血。

最令網民感動的，是在節目終結篇時，久未跟朱茵相聚的黃貫中，情深的說：「不管甚麼理由，在將來不要再分開，我求求你，好不好？沒有你在旁，分享她（女兒）的成長，我覺得我們這個家庭，缺了一大塊，一家人再也不要分開，好不好？」語畢朱茵即熱淚盈眶，並和黃貫中雙雙熱吻。

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