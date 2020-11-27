黃宗澤薯片炒飯減壓　張智霖成日聽個仔教訓

藝人張智霖（Chilam）、黃宗澤（Bosco）主演的邵氏劇集《非凡三俠》於內地熱播，兩位型男齊齊為邵氏節目《Tiger's Talk》擔任嘉賓，接受主持伍詠薇及林盛斌訪問。

被問平時有何減壓方法？廚藝了得的Bosco指自己會以買餸煮飯減壓：「通常我去到街巿先會決定買乜，我會自己一個去買餸，好鍾意見到啲人食嘢好滋味個樣，好有滿足感，自己反而煮完食得唔多。」原來Bosco自小已喜歡下廚，小學1年級時在家求其取材，炮製薯片炒飯。

而Chilam的減壓方法是畫畫及打鼓，伍詠薇有否打麻雀、幾多歲開始打？他說出真相：「小學時已經識打，放學就逼家姐陪我打麻雀。」現在的麻雀腳是沈嘉偉及郭富城，Bosco插口說：「佢哋唔打錢，係打車㗎！」Bob問Chilam打幾大？Chilam回答：「幾細都會打，一餐飯咁囉！（餐飯係食乜？）食吓拉麵。」即時被主持勁噓，Chilam指每晚上落只是千多元，被伍詠薇取笑是大話精。

Chilam亦喜歡打桌球，但只會跟同級數的對手打，苗僑偉（三哥）是其中之一，他謂：「咁先有得打嘛！三哥話以前做過木工，所以睇啲角度好準！」又笑言現時最大壓力是面對兒子「魔童」，他今年13歲，開始長大，有自己的圈子：「好似突然間變咗一樣，尋日仲係攬住瞓，今日已經話唔好掂佢，佢覺得自己係一個男人，唔好再攬攬錫錫，我都好Hurt（心痛），依家我成日要聽個仔教訓，斟水畀佢，大佬飲杯水呀！」

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