新冠個案急升　萬寧社區藥劑服務守護社區健康

【特約報道】香港新冠肺炎的疫情再趨嚴重，同時踏入流感高峰期，令本港市民均感到憂慮。作為全港最大型健康美容產品連鎖店，亦擁有最多駐店藥房的萬寧一直致力守護社區健康，故宣布由即日起推出「社區藥劑服務」，提供「公立醫院取藥升級服務*」、「免費藥物及用藥諮詢服務」及「小病痛評估及建議」，以降低病毒於社區散播的機會，並為醫護人員的工作分流，與市民一同抗疫。

為有需要人士到公院取藥

萬寧於今年四月初推出「公立醫院取藥服務*」，由專人替市民到醫院取藥，既可減低他們於疫情期間舟車勞頓的機會而所帶來的感染風險，同時亦可支援本港醫療系統。服務推出至今已半年多，整個運作已十分成熟，坊間的反應亦十分理想，故此萬寧「公立醫院取藥升級服務*」，由7間指定公立醫院擴展至17間，令受眾更多，獲得更快捷的

取藥服務，同時紓緩緊張的公共醫療系統。

合資格的客人向設有專業註冊藥劑師的指定萬寧查詢，並提供醫院覆診紙或覆配處方。經客人同意及授權，專業註冊藥劑師便會經「醫健通」查核客人服藥和藥物過敏紀錄，之後派專人到指定公立醫院，將藥物運送到指定萬寧分店，客人返回指定分店取藥即可，而專業註冊藥劑師更會教導正確用藥方法。曾有一對年約70歲公公婆婆，二人相依為命，但因為公公是長期病患需要24 小時貼身照顧，故此婆婆每次要前往醫院取藥也十分擔心，當知道這個服務後，她十分高興，因為她只需要到鄰近的萬寧分店取藥即可，毋須將公公長時間獨留在家中，她更因而專誠回到店中向分店同事致謝！

多元社區藥劑服務照顧有需要人士

即日起，市民只需帶同查詢的藥物前往港、九及新界任何一間萬寧駐店藥房，即可向當值的註冊藥劑師查詢藥物及用藥知識，而當值的萬寧藥劑師既會解答所有藥物的疑問之餘，亦會指導正確服藥的方法，提升市民用藥的安全性。免費藥物及用藥諮詢服務外，「小病痛評估及建議」，當值的註冊藥劑師會免費評估客人的狀況。至於「公立醫院取藥升級服務*」則適合合資格的全港市民及已登記「醫健通」的使用者，病人於覆診前14日內，獲所屬醫院專科門診確認可以「免覆診取藥」，授權萬寧派專人到指定公立醫院代客人領取藥物、覆診紙、抽血紙等，當值註冊藥劑師會根據處方，輔導病人正確服藥用藥方法，並解答相關疑難。

萬寧「社區藥劑服務」的「免費藥物及用藥諮詢服務」、「小病痛評估及建議」及「公立醫院取藥升級服務*」即日起於旗下港、九及新界50 多個駐店藥房推出，有關詳情可瀏覽網頁（www.mannings.com.hk）或到任何一間分店查詢。

*此服務只適用於36間指定駐店藥房

專家貼士：接種完流感疫苗 發燒係咪好大件事？

部分人士在接種疫苗後6至12小時內，可能出現發燒、肌肉疼痛，以及疲倦等症狀，這些症狀通常會在兩天內減退。如果無法判斷，亦可向萬寧指定分店的當值註冊藥劑師諮詢，由於現時疫情嚴重，如果病人發燒不方便外出，可以致電藥劑師熱線諮詢。

取藥流程：

1. 客人到設有專業註冊藥劑師的指定萬寧查詢。合資格客人須向藥劑師提供醫院覆診紙或覆配處方。

2. 經客人同意及授權，萬寧專業註冊藥劑師可於「醫健通」查核客人服藥和藥物過敏紀錄。

3. 萬寧派專人到指定公立醫院，將藥物運送到指定萬寧分店。

4. 客人返回指定萬寧分店取回藥物， 並獲專業註冊藥劑師提供免費藥物及用藥諮詢服務。