菊梓喬孖妹妹慶生自己搞布置：我畀現金佢

歌手菊梓喬（Hana）自小父母離異，與胞妹相依為命。妹妹近日化名「三樓百胃Stomachguchi」進軍KOL界，更拍片做女主角，同樣省鏡的她與家姐各據一方，在圈中大展拳腳。

由於2人年紀只差1年，生日日期亦只差2天故感情特別深厚。日前2人一起慶祝生日。她們將場地悉心布置，並安排了多個生日蛋糕。2位壽星女攬着大汽球不願放手，相當大細路，菊梓喬表示：「我們的大日子，慶幸有你這個妹妹，陪我度過所有喜與悲。祝你永遠幸福快樂健康美麗。愛你的金子上。」

東網聯絡上菊梓喬，她表示：「其實好多年生日都無機會同妹妹1齊慶祝，因為比較忙。就算今年我正日生日都要工作，所以決定1齊補祝生日。我搵咗間餐廳，訂咗佢鍾意嘅公仔、食物，佢送咗個粉紅色嘅浴室寶畀我，因為佢知我怕凍。我最實際畀現金佢。其實今次真係好開心，可以一齊補祝生日。」

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