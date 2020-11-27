【營事檔案】番茄西蘭花芝士意大利粉 上班族最啱

上班族工作繁忙，一道營養均衡又不花時間的正餐實在最好不過，而番茄西蘭花芝士意大利粉正是這樣。（作者提供）

今次介紹的意大利粉，用了西蘭花來配搭番茄和芝士，不但口感豐富而且營養均衡，同時預備材料和料理的過程亦十分簡單，適合平日工作繁忙的上班族。

番茄 茄紅素抑制黑色素

酸甜的番茄一向和意粉都十分相配，營養豐富的番茄內含有茄紅素，是類胡蘿蔔素的一種，亦是天然的紅色色素。茄紅素自身具有的抗氧化能力更是β-胡蘿蔔素的兩倍，能幫助減低體內的壞膽固醇，減少患上心血管疾病的機會，而且茄紅素亦有助抑制黑色素細胞的生成，幫助減少黑斑和皺紋的形成，有助達致美白的功效。

西蘭花 延緩細胞衰老

西蘭花的維他命C含量豐富，每吃100克煮熟的西蘭花，便能滿足約28%的每日維他命C建議攝取量，維他命C具有抗氧化的功效，能幫助延緩細胞的衰老，同時有助促進膠原蛋白的合成，也可幫助傷口愈合，而且西蘭花亦含有膳食纖維，有助促進腸道蠕動，是營養十足的蔬菜。

【番茄西蘭花芝士意大利粉】

材料：

罐頭番茄 4湯匙

西蘭花 半個

低脂芝士 1片

意大利粉 80克

蒜頭 2粒

橄欖油 1茶匙

調味料：

黑胡椒 半茶匙

鹽 半茶匙

做法：

1.把西蘭花切塊、蒜頭切片。

2.煲滾水放入西蘭花煮約3分鐘後備用。

3.滾水放入意大利粉，煮熟後備用。

4.加入橄欖油炒香蒜頭，放入西蘭花和意粉。

5.加入番茄和調味料翻炒。

6.放入芝士加蓋煮約半分鐘便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。