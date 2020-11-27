香港空中遊Flycation　玩住贏獎

【營業資訊】今年疫情關係，愛旅行的朋友，久久沒得飛，難怪視日本如「鄉家」的香港人，會思鄉病發。為解一眾鄉愁，東瀛遊剛推出了「EGL Flycation 激想飛」活動，給香港人乘搭日本主題航班，在香港上空翱遊一圈，首個「夢幻宮崎．鹿兒島主題專機空中之旅」航班亦剛於11月21日出發，機票價3人同行更低至$499一位，機票更可加配不同親子Staycation購買！

登機閘口齊「打卡」

早於航班出發前幾天，EGL已於其Facebook網上直播了滿載宮崎景點的Virtual Tour，先給大家眼睛去旅行。直至航班出發當日，客人到了Check-in Counter就率先收到小禮物，然後仲有專人分批帶領過海關，並一起直達Boarding Gate。EGL在閘口早已準備了「打卡」位，團友可隨意拿起「宮崎．鹿兒島」主題道具拍照留念，而EGL東瀛遊主席兼執行董事袁文英先生，亦有親臨現場跟客人同影同樂。

機上玩Bingo贏住宿

雖然當日天氣較多雲，但也無阻主題客機準時起飛，久沒乘飛機的大家，在起飛一刻更表現出無比興奮。在1.5小時航程中，過程絕不無聊，因為EGL同事會跟大家一起大玩Bingo遊戲，答案都跟日本旅行知識有關，不但答中有獎，成功畫中Bingo過關的，更可得豐富旅遊禮券，大獎及二獎更包括宮崎、鹿兒島酒店住宿券，每份價值超過HK$5,000。

機上看明年首個日出

好玩旅程，當然不止一次，EGL東瀛遊主席兼執行董事袁文英先生，更為我們率先透露：「稍後我們不但會有日本沖繩、四國香川的主題航班，另外我們還有正待機管局審批，計劃給乘客在2021年1月1日清晨起飛，觀賞明年首個日出的航班，真的想起也興奮。」