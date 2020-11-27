王祖藍為李亞男搞生日派對　蔡少芬孫耀威驚喜現身

出名「愛妻號」的藝人王祖藍，早前使出3大絕「蜜」殺手鐧，為大肚愛妻李亞男慶生。早年因參與《跨界歌王》歌唱實力備受肯定的他，先在愛妻生日前夕借開會之名，偷偷溜入錄音室錄下王力宏的經典情歌《Forever Love》，據知該首歌曲亦是他和亞男的定情歌曲，可謂相當浪漫。

另外因疫情關係，亞男大肚期間經常待在家中，因而愛上烘焙，差不多每隔1、2天便有愛心麵包或甜品出爐，更不時送「外賣」為老公打氣；為了鼓勵愛妻繼續培養烘焙樂，祖藍早前私下訂製印有愛妻處女食譜《暖男廚房》字眼的麵包袋送贈亞男。另深知亞男愛熱鬧的他，亦一早聯絡了數位好友蔡少芬、孫耀威、陳美詩等，於亞男生日當天偷偷躲藏家中炮製驚喜派對，而亞男看到一眾好友突然現身亦十分驚喜，由於表現太雀躍，惹來祖藍打趣謂：「小心生咗個B出嚟！」十分搞笑。

是晚主角除了大肚靚媽亞男外，還有可愛度爆燈的女兒Gabby。可能因為派對在晚上舉行關係，Gabby起初有點扭眼瞓兼展露天然呆，不過當熱身一輪後，她即回復可愛本色，拍照時更甚有默契地與媽咪及其好友們齊齊「豬嘴」，精靈非常。

亞男事後亦坦言生日當晚玩得很開心：「原本今年生日都係諗住一家人食餐飯就算，估唔到祖藍安排咗幾位好朋友嚟同我慶祝，我覺得好Sweet。同埋好多謝佢為我特製咗一批『麵包袋』，佢話方便我焗完啲包包或者甜品送畀人時有番自己嘅嘜頭，等我感覺好似有屬於自己嘅品牌咁，哈哈。（有乜生日願望？）我希望所有人都身體健康啦，身體健康真係好重要。（第2位BB係咪就嚟出世？緊唔緊張？）都係期待啦，希望佢肥肥白白，健健康康，開開心心咁成長就OK喇。」

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