辣得過癮　出眾川味美饌

我們喜歡用「過癮」來形容吃辣的時候，而辛辣的感覺衝擊着人們的味蕾，容易上癮。(客戶提供)

【特約報道】「過癮」一詞，我們總喜歡用來形容吃辣的時候。鮮有形容甜或苦得過癮，但辣得過癮則屢見不少。原因簡單，辛辣的感覺衝擊着我們的味蕾，嗜辣者更無辣不歡，愈辣愈上癮。

如是者，鍾菜新推出的四款川菜精選推介，定必適合一眾嗜辣迷的口味。

大熱酸菜魚 人見人愛

貴為四川傳統名菜，酸菜魚近年在香港可謂深得一眾食客老饕愛戴。嫩滑甘香的魚肉、爽口酸辣的酸菜泡椒，配上濃郁惹味的高湯湯底，口感豐富，麻香鮮味一一充斥口內，叫人滿足。

巴蜀風味 水煮系列

而水煮安格斯肥牛，顧名思義用上了川式水煮方法烹調，做到「麻、辣、鮮、香」效果。肉片選用安格斯肥牛，肉香滿溢且更有嚼口。菜式整體湯紅油亮，肉嫩味美。實在是「送飯」一流的菜式！

聞名中外 家常小炒

適合「送飯」的好菜餚豈止一款，還有家喻戶曉、香氣噗鼻的腰果宮保蝦球！

由蝦球、乾辣椒、豆瓣醬等急火短炒炮製而成，入口香辣，色澤誘人。

解油減膩 滋補暖入心

最後必試的，有滋潤湯水田七鮑魚汽鍋雞，鮮甜清潤，適逢秋冬時節飲用，滋陰補虛，更暖入心。

適用分店: 適用於鍾菜、鍾廚及稻香訓練酒樓全線分店