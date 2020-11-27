再次開咪！蘭茜原來寫得一手好字

早已淡出娛樂圈的前DJ蘭茜，近年相當低調，只是間中與舊同事記敍舊，先見到她的蹤影，DJ雲妮於社交網上載與蘭茜歎下午茶的相，同枱還有另一位前DJ郭靜，雲妮留言：「感恩節，感恩有你們的陪伴。」她形容她們是90年代電台女DJ群組，近年蘭茜每次出現，網民都讚她靚女，今次都有人讚：「阿茜靚女咗呀。」

早前蘭茜在雲妮力邀下再次開咪，令聽眾開心不已，開咪後蘭茜開設了個人社交平台，並上載幾幅她親筆寫的字畫，被網民讚賞：「一手好字。」據知她是跟隨徐嘉煬老師學書法字畫，老師鼓勵她舉辦個人畫展，好多粉絲話期待。

節目中蘭茜回憶當年入行的經歷，又暢談離開幕前後，為圓心願她走到大學修讀了「人類學」及「輔導學」兩個碩士課程，她又透露在讀書期間，因為熱愛歷史，最鍾意逛博物館，她曾到一間古董店工作了7年，對於過往的招牌哨牙消失之後，人人讚她靚女，她說：「見仁見智啦。」她覺得隨着年紀大，要學識保養身體，心靈健康都好重要。

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