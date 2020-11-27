《GQ男士獎》新「007」Lashana被追問下任占士邦人選

《第23屆GQ年度男士獎》在疫情下透過視像形式舉行，於《007：生死有時》（No Time To Die）擔任新「007」的33歲英國女星Lashana Lynch，獲頒「突破女演員獎」，更拍攝一段搞笑短片，圍繞下任占士邦屬誰的風波！

短片中Lashana坐在一間黑暗的審問室中，手放在測謊機上，疑惑地問：「我以為呢個係頒獎禮，但依家我見到呢啲機器，仲有嗰條友……點解佢喺度？」然後鏡頭移到附近一個男人身上，他正在觀察測謊機的報告。

男人問Lashana：「你參演邦片前，鍾唔鍾意睇邦片？」Lashana回答：「鍾意。」男人再問：「你有冇睇晒咁多套？」Lashana回答：「我未睇晒，但我最初拍攝時，由第一部《鐵金剛勇破神秘島》（Doctor No）開始睇，所以理論上有。」

Lashana再被連串追問後，被問到是否知道下任占士邦由誰演出，她表示：「唔知。」測謊機卻顯示她講大話，她緊張地說：「吓？冇人話我聽，我保證。我都唔知佢哋自己知唔知。唔知呀。望住我啦，我講緊真話。」其後她再被逼問，便回答：「我唔知。我真係唔知。呢個係事實，係咪？我唔知。依家出面傳緊好多幾好嘅人選，但我真係唔知，就睇吓佢哋揀邊個囉。」最後她回答知道自己就是「突破女演員獎」得獎者，便拿著獎座離開。

Lashana成為新「007」在網上引起很大迴響，一些不負責任的網友誤報她將是下任占士邦，其實她只是在《007：生死有時》中，接替開場已離職的丹尼爾格力（Daniel Craig）角色占士邦，使用空出來的特務號碼，並非女版占士邦，亦不是下套邦片的主角。