騙財「行內人」終於曝光！鍾舒漫：唔只我知件事

歌手鍾舒漫（Sherman）今年8月自爆被行內人騙財，指牽涉金額係5位數，透露已交由律師處理。其緋聞男友、副導演林灝軒（Steve）日前在社交網轉貼前港姐陳潔玲（Christy）疫市開新店的相片，指控對方借「食人血饅頭」，及力數3宗罪，令騙財「行內人」疑似曝光！

有消息指，陳潔玲約半年前在網上售賣防疫產品，Steve與Sherman及一些朋友都有份夾錢投資，最後眾人不歡而散。Steve透露當初係陳潔玲主動邀請合作，但過數約1個月後，因借裸體模特兒書畀陳潔玲後被指性騷擾，合作不快而退出，當時陳潔玲亦全數退款，惟Sherman後來要求退款約4萬元本金不果，終入稟小額錢債審裁處，案件12月底會處埋。

東網向Sherman求證事件，佢只稱陳潔玲為「陳小姐」，指知道件事嘅不只自己1個遭殃：「其實我暫時完全沒興趣回應關於陳小姐的事情內容，她有她自己的世界，隨她喜歡，知道她的事情不只我1個，我完全沒有壓力，做好自己就可以。我們還是多關心其他有意義的事吧。」

問到是否曾與林灝軒拍拖？Sherman繼續避談：「我相信我的感情狀況觀眾沒興趣知道哈哈，將來有機會嫁人的時候再覆你，所以都多謝關心😂（Steve被指性騷擾？）關於Steve的事情都沒回應，我只想說他是一個心地善良，工作正常到不得了的人。」

而陳潔玲則對指控感到莫名其妙，稱冇話過Steve性騷擾，不過二人溝通唔到，所以已全數退款予對方：「佢只係夾咗2萬蚊，後來冇收入，想試吓夾一份，冇諗過最後變到咁複雜，但對我而言只屬私人糾紛。」

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