Mira Place聖誕發放正能量　帶你進入「戽斗恐龍」的世界

【特約報道】今個聖誕，Mira Place希望為大家注入正能量，特別將日本超人氣扭蛋「戽斗恐龍」首次帶到香港，並由即日起至2021年1月1日舉辦「SANTA CLAWS」恐龍聖誕派對，齊齊玩轉聖誕，散發正能量的同時，又可令大家重拾與恐龍玩具成長的童年回憶！

有別傳統可愛的卡通人物，造型趣怪獨特的「戽斗恐龍」來自日本人氣扭蛋「戽斗星球」系列，在面對瀕臨滅絕的危機下，牠們將下顎進化成強而有力的模樣，方便進食，可見其面對難關時隨機應變的能力，這種樂觀正面的態度是現今香港人最需要的。「SANTA CLAWS」恐龍聖誕派對加入AR擴張實境技術，打造場內3大互動體驗裝置、「CLAWS CRAZY TIME」恐龍燈影音樂匯演及多個打卡熱點，包括恐龍腳印地板、AR戽斗恐龍畫展、戽斗恐龍逃脫等，一齊睇吓有咩好玩！

第1站：恐龍腳印地板

中庭內正在享受茶壺熱水浴的戽斗迅猛龍正在等你一起玩耍！在LED恐龍腳印地板上隨意舞動，經過的地板顏色會不斷有所變化，可以盡情發揮跳舞天分。

第2站：AR戽斗恐龍畫展

戽斗恐龍外形搞鬼，特設加入AR擴張實境技術的畫展區，只要掃描QR CODE就可近距離欣賞不同姿態的戽斗恐龍，包括戽斗暴龍、戽斗三角龍、戽斗劍龍、戽斗翼手龍、戽斗迅猛龍等，好像從照片中跳出來，你也可與牠們合照一番。

第3站：戽斗恐龍逃脫

場內有一隻戽斗暴龍躲藏在窗後，與你大玩捉迷藏。當你經過動態感應裝置，牠便會在你不為意的時候突然出現並將你擒獲，要小心蠱惑的牠啊。

歡樂滿載 恐龍音樂匯演

商場亦於不同角落設置戽斗恐龍裝飾，讓你盡情打卡，包括在中庭享受茶壺熱水澡和為聖誕樹掛上聖誕裝飾的戽斗暴龍們、大堂的巨型恐龍蛋和聖誕樹、Mira Place二期正在忙碌地製作聖誕曲奇的戽斗劍龍。歡樂情景和搞鬼外形，絕對值得瘋狂打卡。另外不要錯過於Mira Place中庭每15分鐘上演的「CLAWS CRAZY TIME」恐龍燈影音樂匯演，全場燈飾會隨音樂閃爍，戽斗恐龍們亦會跟隨擺動，與眾同樂，齊齊歡度聖誕。與戽斗恐龍狂歡的同時，亦不要錯過Mira Place的聖誕優惠，集結多間人氣商戶及食肆的精選禮遇，低至3折，可以趁佳節盡情消費！

地點：尖沙咀Mira Place

推廣日期：即日起至2021年1月1日

詳情請瀏覽網頁www.miraplace.com.hk

或 Facebook & Instagram: miraplacehk

精選商品低至3折