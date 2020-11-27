周迅教路！郭書瑤內衣拍床戲玩太盡嚇窒導演

有「童顏巨乳」之稱的台灣性感藝人郭書瑤（瑤瑤）昨日出席劇集《未來媽媽》的首映會，當中還有演員禾浩辰、馬志翔、張寗等等，劇中，瑤瑤與禾浩辰飾演一對年輕夫妻，有不少親熱戲份，當中有一場梳化親熱戲，禾浩辰透露瑤瑤都好大方，大膽到導演都怕，怕不能播出街。原來瑤瑤為求逼真及激情感覺，拍這場戲時只穿內衣，內裏甚麼都沒穿，僅貼上乳貼。瑤瑤笑言：「禾浩辰很難有任何反應，一定對她不會想入非非，因為他常會邊拍邊說瑤瑤很強壯、很重，甚至還每天罵她是豬，一直偷拍她睡得很醜的照片和影片。」

瑤瑤表示自己拍情慾戲很大膽，因曾聽前輩周迅說起拍床戲的經驗，周迅曾首次跟吳彥祖合作的第1場戲就是床戲，當時兩人打完招呼後，各自轉身除衫就拍，演員就是要這樣專業。故瑤瑤每遇到床戲會盡量1 Take搞掂。

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