韓韶禧騷肩！金秀賢型撐AAA　李準基攬徐睿知

韓國年度演藝界盛事《2020 Asia Artist Awards》（AAA）原定前日進行直播，但受當地疫情影響，大會早前宣布改為提前錄影，並於明晚在網上播放。今年出席紅星包括李成景、安孝燮、金宣虎、安普賢、金惠允、李政宰、李準基、金秀賢、徐睿知、韓韶禧及李在旭等，大會更率先公開一眾韓星亮相紅地氈的照片，狀態大勇的金秀賢與合作《雖然是精神病但沒關係》的徐睿知亦有現身撐場，令會場星光熠熠。

有粉絲更拍得徐睿知與曾合作劇集的李準基同框，2人闊別多時聚首一堂，露出燦爛笑容合照，李準基更熱情地攬實徐睿知。至於韓韶禧的事務所亦率先公開她捧獎的照片，穿上露肩裙的韓韶禧散發仙氣，並留言指在2020年獲得大眾喜愛，將會以更好的演技報答粉絲。

宋智孝與男團GOT7成員Jr.獲得由粉絲票選的「人氣男女演員」。此外，今年的演出歌手陣容強勁，包括男歌手姜丹尼爾、演歌界新人王林英雄、AB6IX、TWICE、MAMAMOO、GOT7、NCT、IZ*ONE、Super Junior及ITZY等。