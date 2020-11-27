【潮魅】薄荷綠　春夏小清新

春夏注定與色彩掛鈎，不少品牌都為2021年春夏作披上繽紛色調的糖衣，給人一種春回大地，萬物欣欣向榮之感，加上在新冠肺炎疫情的陰霾下，五彩斑斕的顏色彷彿為你我打氣，傳遞積極正面的力量，當中多採用柔和甜美的粉彩色系，星級形象指導Ricky Kwok特別點名薄荷綠，有種小清新味道，帶出煥然一新感覺。Kenzo以大自然為元素，把養蜂人的防護衣變成摩登新作，模特兒網罩在絢麗色彩與鮮艷花卉印花之中，紅、藍、黃、綠色儼如叢林中的花朵，美不勝收。Blumarine 2021春夏系列延續品牌浪漫主義，以薄荷綠、糖果粉紅、晶瑩剔透的藍色與忌廉色等馬卡龍色調締做夢幻氛圍。Shiatzy Chen從花木蘭的堅毅精神為靈感，明媚的黃色、鮮綠、粉紅、螢光桃紅正好寓意希望與光輝的未來。

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