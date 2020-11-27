誕B兩個月形象甚佳！北川景子奪「最喜愛媽媽藝人」冠軍

北川景子奪得「第5屆最喜愛媽媽藝人」No.1。

日本一份雜誌近日透過由1千名不同年齡的男女票選「第5屆最喜愛媽媽藝人」，今日公布結果，今年9月榮升媽咪的34歲日本女星北川景子，首度入榜即奪冠。

北川景子9月宣布為老公DAIGO誕下女兒後，火速修身復出，依然明艷照人，她被拍到抱住B女外出，小心翼翼地呵護，而DIAGO則推住BB車，一家三口幸福溫馨，媽咪形象甚佳，連同本月初獲「第14屆最想擁有的女星面孔」冠軍，兩奪殊榮。

34歲日本女星渡邊杏，8月宣布與偷食老公東出昌大簽字離婚後，獨力撫養三個年幼子女，成為單親媽咪，獲得不少巿民同情和支持，因而奪得亞軍。季軍由31歲女星仲里依紗奪得，首度上榜的她與男星中尾明慶結婚7年，對兒子甚為疼錫，不時在社交網晒親子照，令人羡慕。

打入10大女星還有乙葉、木村佳乃、辻希美、榮倉奈奈、上戶彩、Shelly、北斗晶。至於去年亞軍的37歲女星小倉優子，今年3月爆出婚變，其任職牙科醫生的第二任丈夫在她懷孕期間離家出走，到7月她誕下男嬰，雖然表現堅強，一力承擔撫養4名小孩，但形象下滑最終被踢出10大。