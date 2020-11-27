休庭變粉絲聚會！周星馳獲粉絲送口罩：我個唔靚咩？

周星馳被前女友于文鳳追討逾8000萬港元投資獲利分成案，今日在高院續審。周星馳在法庭外等候入庭時，有西裝男粉絲向他打招呼叫：「星爺！」周星馳亦有揮手示意。周星馳似乎對庭外的大電視會播出自己庭上情況，相當感興趣，與同行人士指手畫腳。

在庭上作供時有段時間周星馳拉低口罩露出鼻子抖抖氣，後來戴好口罩，但口罩又不停跣下。庭上周星馳答問題時不時狂眨眼。

中間休庭20分鐘時，周星馳在庭外被粉絲及旁聽人士包圍，西裝男粉絲成功埋身向周星馳在舊戲票上索取簽名，又指很喜歡看周星馳的作品。現場人士起哄叫周星馳考驗他，周星馳問西裝男粉絲《長江七號》第一句對白是甚麼？西裝男卻答不出來，心情大靚的周星馳笑說：「咁攞番個簽名嚟。」西裝男指今次是第二次見到周星馳，能夠攞到簽名相當開心。另外，有女粉絲向周星馳送上新口罩提議他替換，周星馳未有接受笑說：「我個口罩唔靚咩。」

約12時30分，法官宣布周星馳的作供部分已經完畢，他離開法庭先到會議室與團隊商討，神情輕鬆，近1時他離開法庭則故弄玄虛，先安排座駕停泊在正門等候，他則去到一樓律師專用餐廳，良久未見蹤影，原來他已經由後樓梯閃人。

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