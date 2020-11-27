公開整容史！32E台灣網紅豪花百萬港元變靚

台灣網紅雪碧（方祺媛）擁有32E導彈上圍，社交網擁有94.6萬粉絲追蹤，人氣高企，簡介更以「性感教主」自封，睇嚟對自己嘅身材好滿意！

除咗滿意自己副魔鬼身材，對外貌亦極高規格，早前拍片自爆整容史，豪言10年間花費近400萬台幣（約港幣108萬元）接受約15次大手術，先有今時今日個靚樣，佢仲一一回覆網民對佢整容嘅疑問，其中有網民追住金錢來源如何得來，有人質疑由男人幫手出，雪碧即霸氣回覆：「Come on！認識我的人、我周遭的朋友都知道，老娘我很會賺錢！」佢認為自己賺嘅錢，自我投資有何不可，仲話網紅界美女如雲，唔變靚就無法生存：「我如果變老變醜變垮了，你們會想看我嗎？不會啊！」雖然佢自爆多處動刀，但仍提醒女粉絲要做好功課，整型、微調都唔好太過份，並提醒大家要考慮咩先適合自己：「在我的臉上做得好看，不一定做在你的臉上也是好看的。」

2018年，雪碧遊港時以「香港驚魂記」網上發文，自爆遇到野蠻的士司機，不但在半路上落車小便，又唔肯載佢同女友人到酒店門口，更開車門趕佢哋落車，言詞激動，嚇到佢「以為會被殺」。

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