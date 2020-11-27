「超級馬里奧」聯名　召喚機迷童年回憶

由日本遊戲公司Nintendo（任天堂）於1985年推出的《Super Mario Bros.》（超級馬里奧），絕對可以稱為電玩歷史上最受歡迎的橫向式過關遊戲，相信每位成長於80年代的男女都一定有玩過，而且極有可能到呢一刻都仲玩緊一啲相關的後續遊戲作品（最新遊戲就有Switch Mario Kart Live Home Circuit）。今年為紀念這款由宮本茂主導開發的Super Mario Bros.踏入35周年大喜日子，任天堂與運動品牌PUMA合力推出聯名系列，整個系列的鞋履及服裝設計靈感就是源自最新推出的遊戲合輯《Super Mario 3D All-Star™》當中所包含的《Super Mario 64™》、《Super Mario Sunshine™》及《Super Mario Galaxy™》3大經典3D立體遊戲，保證勾起你的童年回憶。

當中Future Rider的設計便取材自1996年於Nintendo 64主機上推出首款被「3D立體化」的「超級馬里奧」系列遊戲《Super Mario 64™》，鞋身色彩配搭正是源自主角Mario的招牌紅藍工人褲造型，而中底及鞋踭分別飾上一組磚塊及飛翼壓紋點綴。

系列另一鞋款Clyde的設計靈感就來自2002年於GameCube主機上發表的3D遊戲《Super Mario Sunshine™》，將當中熱帶小島場景轉化成為鞋身上的海水印花Formstrip及陽光星星圖案。

最後一款RS-Fast鞋款就以2007年於Wii主機推出的《Super Mario Galaxy™》為主題，以黑、紫及金屬銀色營造遊戲中的太空銀河感覺，Mario的夥伴Luma圖案則印於鞋踭位置。3個鞋款於鞋舌內均印上相關遊戲作品的推出年份及不同造型的Mario吊牌，讓遊戲機迷可以透過3個鞋款設計回味3款經典遊戲大作。