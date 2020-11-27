電競顯示器極速優惠　打機添快感

外國每逢Thanksgiving、Black Friday及Cyber Monday都會將貨品減價傾銷，近年這股風潮吹至亞洲各地，減幅勢頭甚至比雙11更勁！好似視訊科技品牌ViewSonic，由即日起至12月31日精選了3款24吋至27吋全新電競顯示器給用家，讓各位機迷能在聖誕新年期間，體驗極速打機樂趣！提大家一句，優惠數量有限，售完即止。

今次優惠型號包括24吋XG2405及27吋XG2705，減幅由$200至$500不等，用上SuperClear IPS面板，支援1,080p解像度、1ms極速反應及144Hz刷新率，動態對比度高達80M:1，配以人體工學彈性調校智能底座，兩款型號都係千多元有交易，打機殺敵更得心應手。另一27吋型號XG270走高階路線，支援1,080p解像度、1ms極速反應及240Hz超高刷新率，加上HDR10及PureXP動態模糊降低技術，打機光暗分明趕絕殘影。新芒除了同樣備有人體工學彈性調校智能底座，還加入ELITE RGB炫彩背光燈，更添電競感。