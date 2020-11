高以翔離世1周年　吳建豪夥好友出新曲悼念

台灣男星高以翔去年在內地拍攝節目《追我吧》期間不幸猝死,終年35歲,消息震驚中港台娛樂圈。今日高以翔逝世1周年,有粉絲專誠到事發地點,為偶像送上禮物、心意卡,現場擺滿鮮花和高以翔的照片,更有粉絲激動得崩潰爆喊。眾好友亦有在社交網悼念他,高以翔女友Bella晒出藍色玫瑰花悼念男友,其哥哥高宇橋發文:「謝謝你們的愛,讓這份天使心延續下去,讓愛飛翔。」而摯友毛加恩凌晨以英文發文:「你在我們的腦海、心中,無論今天還是永遠,我們想你,兄弟。」

其中高以翔生前藝人好友許晉豪、袁詠琳、吳建豪特意為他創作一首新曲《一起走過》於今日推出,表達對高以翔的思念。袁詠琳留言:「明天就一年了。時間真的過得好快。想到你時還是會一直掉眼淚。我們大家現在都分隔兩地在不同的地方打拚,但是你就是我們的聚集點。我們只希望用自己的方式,用你最愛的音樂曲風,做一首歌表達我們對你的想念和愛。我們知道你現在好好的。。。but we really miss you G.」

