BT21自動給皂機 馬卡龍配色超夢幻

疫情再次反彈，擔心的心情又一次湧現，目前我們可以做的，就是繼續做好防疫措施，讓病毒無機可乘；除了減少不必要的外出和戴好口罩外，保持雙手清潔亦非常重要，而勤洗手就是最有效的清潔方式。為了鼓勵小朋友洗手和防止病菌的傳播，不少品牌都推出了免觸碰的家用自動給皂機，而宇宙大明星BT21亦不例外，最近推出了7款馬卡龍配色「自動給皂機」，用可愛的模樣陪大家堅持抗疫。

這次推出的「BT21自動給皂機」，以粉嫩的配色加上透明底座，每一款都有一個BT21的角色出現，開關處還有相應圖案的LED燈，每次開關或感應時也會亮起，設計非常可愛。透明底座還可以留意住用量，方便補充，十分貼心。