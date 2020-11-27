BT21自動給皂機 馬卡龍配色超夢幻
2020年11月27日 17:00
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宇宙大明星BT21推出「自動給皂機」，7款不同的馬卡龍配色夢幻又可愛。（互聯網）
疫情再次反彈，擔心的心情又一次湧現，目前我們可以做的，就是繼續做好防疫措施，讓病毒無機可乘；除了減少不必要的外出和戴好口罩外，保持雙手清潔亦非常重要，而勤洗手就是最有效的清潔方式。為了鼓勵小朋友洗手和防止病菌的傳播，不少品牌都推出了免觸碰的家用自動給皂機，而宇宙大明星BT21亦不例外，最近推出了7款馬卡龍配色「自動給皂機」，用可愛的模樣陪大家堅持抗疫。
這次推出的「BT21自動給皂機」，以粉嫩的配色加上透明底座，每一款都有一個BT21的角色出現，開關處還有相應圖案的LED燈，每次開關或感應時也會亮起，設計非常可愛。透明底座還可以留意住用量，方便補充，十分貼心。
別以為外表萌就是兒戲，其功能實在也不遜色，使用紅外線感應技術，分普通模式（1g）與經濟模式（0.6g），大家可以根據自己的需要選擇用量。擁有IPX 4級的防水功能，放在浴室或廚房都不怕水濺及蒸氣。採用電池供電，3顆AA電池即可使用，減少因充電而無法使用的時間，非常方便。每款的價格是45美元（約HK$348），可以一到 Line Friends官網 https://bit.ly/33adXTi 研究一下。