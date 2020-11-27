李靖筠浪漫Road Trip　珍惜相處時光！

歌手李靖筠（Gladys）推出新歌《嗚哩雙刀》，正值疫情，很多人不能與朋友或情侶外出聚會，此曲就提醒我們如果找到相愛的人，應該要珍惜相處的每分每刻。今次她有分參與作曲，並透露填詞人小克依舊為她帶來驚喜：「佢將呢個故事變成好亂七八糟嘅兩個人一齊，大家係好污糟，但冇所謂，佢哋係好享受呢個感覺，但事先聲明，嗰個人唔係我呀，我唔係咁樣㗎！」此曲歌詞以廣東話日常口語直接表達情感，內容亦相當富香港特色。

而MV劇情講述Gladys與男友長居於營車，其後被外國導演把他們幸福的同居過程拍成紀錄片，結果紅遍外國，更被獲邀亮相外國訪談真人騷。今次導演特地找來懷舊麵包車拍攝，問到她現實生活中，可以接受這樣生活嗎？她坦言只可以住1星期：「太長時間我真係唔得，因為我個人真係好鍾意乾淨！大家係咪估唔到呢？」她又認為閒時去這種Road Trip很浪漫：「我同MV男主角嘅互動，搞到我哋真係好似喺呢度生活咁，傾吓閒偈、淋吓花、執吓嘢，我覺得好開心好浪漫。」她自爆跟車特別有緣，因為她多首MV中都出現不同車款。

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