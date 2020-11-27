搞喊阿媽！孝順女Selina秘密裝修豪宅送父母

台灣女星任家萱（Selina）係圈中出名孝順女，自從2010年經歷燒傷意外後，令佢更珍惜眼前人，為報答父母養育之恩，佢花一年時間將士林區豪宅秘密裝修，為兩老送上驚喜！當時Selina與前夫張承中，以2億新台幣（約港幣5千4百萬）購入該5000呎豪宅，離婚後Selina亦已搬走。一年前佢決定聯同妹妹任容萱為雜物屋大翻新，變成歐陸式風格豪宅，彷彿示範單位。

片中可見，任爸任媽開門時起初以為入錯屋，當佢哋走到客廳時，任媽見到眼前嘅豪華裝修，即感動到攬住Selina一邊轉圈一邊爆喊：「妳偷偷的給我做那麼的美，妳太過分了。」Selina更貼心地留意到兩老嘅生活習慣，除咗為任爸準備娛樂室及酒櫃之外，仲為任媽準備酒店式衣帽間，同埋夢寐以求嘅家庭相片牆。任媽笑言之後每日都要在家開派對，讓所有人羨慕，而任爸見到女兒如此有孝心，感動到不斷流淚。

最後，Selina送上親筆感謝卡：「女兒不平凡的人生，腳下踏着的是你們的擔憂和淚水。.....只能送上這間陋室，讓你們頤養天年，聊表我對你們的愛。」場面令人動容。

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