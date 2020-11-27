果粉聚焦︰iPhone 13設計流出　飛走M字額Lightning頭？

Gadget界推陳出新，產品周期愈來愈短，好似iPhone 12出完無耐，坊間已流出iPhone 13的設計方向。最新傳聞是iPhone 13「終於」取消屏幕頂的M字額設計，原位置將變為窄邊框全屏設計，既有助提升屏佔比，也令視覺上的突兀感減到最低。

據知iPhone 13將有5.4吋、6.1吋及6.7吋3個Size，當中Pro型號擁有最高120Hz的屏幕更新率，並懂得按程式需要自動調整快慢，以此達到省電效果 (事實上Android手機一早就有)。另外，屏幕另一突破是引入屏下指紋鎖，但未知會否保留Face ID功能。

屏幕以外，傳到似層層的仲有充電方式，有指新iPhone將完全取消充電介面，即不會再見到Lightning或Type-C於機底出現，取而代之以MagSafe方式無線充電。爆料大神Jon Prosser指2021年最少一部iPhone會以新方式充電，日後還會擴展至更多iDevice，目標是所有家族成員都朝「Portless」一體成形方向發展。