﻿﻿【美女饕廚】一位難求Omakase

今次介紹大家這間為香港最難訂的日本餐廳之一，即使每人消費高，又沒有米芝蓮星，但仍然吸引城中眾多愛吃的食客注目，長期滿座，現時訂位已至2022年，而且只接受熟客訂位，一位難求。

餐廳由Chef Mori San掌舵，他為食客打造獨一無二的壽司體驗。 除了比較創新的壽司外，還可以品嘗到一系列稱為Otsumami的開胃菜，並在整個用餐過程中精心穿插，能在這裏用餐，實在是難得。

這裏的風格是Omakase──所有點菜都是交給廚師掌握，然後開始期待着每一道充滿驚喜又美味的佳餚。Chef Mori San在製作每道菜時都認真而謹慎，握壽司穿插在各種配菜之間，無論顏色，風味和質地都很用心鋪排，按照他安排的完美日本料理餐單，無論是刺身、煮物、燒物或煙熏的搭配，都會變得更享受。

他精心準備的配料層，第一道菜為剝皮魚配剝皮魚肝醬，一小撮葱，將魚味提升並與肝醬厚滑質地完美融合在一起。

第二道是鮑魚配鮑魚肝醬，鮑魚十分入味軟糯，鮑魚肝醬煮得滑溜無渣，入口細膩柔滑，芳香醇厚。

他輕輕地拿起一小撮醋米飯，用細膩的雙手仔細將其模製，然後在上面撒上一點芥末和放上最好的魚類和貝類，這些魚類和貝類來自他在做壽司廚師多年而累積的經驗，每天早晨從各種供應商處採購高端食材，保證最新鮮。

十多道壽司從頭吃到尾，的確是高級的壽司店水準，他特意設計了醋飯的配方，以凸顯其特色。其中兩款較為深刻，吞拿魚腩壽司，輕輕烤吞拿魚腩，將其反轉，再輕輕地掃上一絲甜甜的醬油，就像畫家在畫畫。另一款為鰤魚壽司，燒得油香皮爽。

另一招牌菜直接來自廚師的手：一塊新鮮烤的紫菜，充滿魚蝦蟹肉和醋物，像花般美麗，外面鬆脆，而裏面細嫩鮮甜。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）