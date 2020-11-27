好老公是這樣煉成的 吳若希晒御夫術

吳若希與丈夫Alex經常耍花槍，今次Alex又出Po認錯喇。

藝人吳若希（Jinny）為丈夫Alex誕下第2胎後，正在家中專心坐月，所有家頭細務則由丈夫包辦。早前，她列出清單吩咐老公購買，結果Alex又出事，需要在社交網出Post向太太道歉，並上載一張太太手寫的清單，發文細說過程：

老婆：吳若希 丈夫Alex：我

老婆：我寫低咗要買咩，你幫我去買。

我：OK！

（A few moment later）

老婆：你做咩買1支蠔油同埋1支蒸魚豉油，而且你做咩買2支茄汁？

我：你張紙叫我咁買ga wor（㗎喎）。

老婆：無可能，邊有可能茄汁會用多個（過）蒸魚豉油？

我：張紙真係你叫我咁買。

老婆：你攞張紙比（畀）我睇睇先（笑住走開）。

之後，Alex向老婆說「對唔住」：「可能我唔知條線係『等於符號』我買少咗。」並曲線表示：「我應該仲買少咗2支大支裝嘅薑同埋蒜。」

網友質疑，究竟是Jinny寫得不清楚而誤導咗老公，還是Alex理解有問題？不過有網民讚Alex是好丈夫，事事遷就太太。

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