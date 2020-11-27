Lamborghini新作　Huracán STO

擁有賽道基因的全新Huracán STO是Lamborghini又一新作。 淨車重僅1,339kg，比Huracán Performante再輕上43kg。（互聯網）

林寶堅尼(Lamborghini)最近發表了一款擁有賽道基因的公路版後驅超跑Huracán STO(Super Trofeo Omologata)。

此車是由林寶堅尼研發部門、Squadra Corse賽事運動部門和Centro Stile設計中心合力打造，可在街道行走，亦可落Track。車頭的Cofango(即指頭冚連前包圍及前沙板) 採用了單體式設計，不僅減輕了車身重量，更可在比賽中節省換件時間。車尾的部件設計同樣引人入勝，配備設有NACA進氣口的尾沙板、附設車頂進氣口的引擎蓋，配上中央鯊魚鰭及可調節式尾翼等，大大提高了空氣動力學性能。

動力方面，跟Huracán Super Trofeo EVO和Huracán GT3 EVO賽車一樣，同搭載5.2L V10自然吸氣引擎，最大馬力及扭力為分別為640hp及565Nm，0-100km/h僅3秒完成，0-200km/h加速9秒搞掂，極速達310km/h。